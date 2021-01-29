ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Зеленський змінив склад Нацради реформ: хто отримав крісла

Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський змінив склад Національної ради реформ. Відповідний указ був оприлюднений 29 січня.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Так, до складу членів Національної ради реформ, які беруть участь у її роботі з усіх питань, ввели заступників керівника Офісу президента Ігоря Жовкву та Юлію Свириденко, голову Національного банку України Кирила Шевченка та президента громадської організації "СЕО КЛУБ" Сергія Гайдайчука.

Також до складу ради реформ, які запрошуються для розгляду окремих питань, ввели першого заступника міністра енергетики України Юрія Вітренко, міністра у справах ветеранів Юлію Лапутіну, міністра аграрної політики і продовольства Романа Лещенко та міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.

Популярні новини

Крім того, з ради вивели колишнього міністра у справах ветеранів Сергія Бессараба, колишнього міністра енергетики Ольгу Буславець, заступника керівника Офісу президента Юлію Ковалів, колишнього в. о. міністра освіти Любомира Мандзій і колишнього главу НБУ Якова Смолія.

Зазначимо, що Національна рада реформ очолює Володимир Зеленський. До складу входять представники Кабінету міністрів, Верховної ради, Офісу президента, РНБО та бізнесу.

Нацрада реформ - це спеціальний консультативно-дорадчий орган при президенті. Він займається стратегічним плануванням, узгодженням позицій щодо стратегії реформ в Україні та моніторингом їх реалізації.

Нагадаємо, 23 червня Володимир Зеленський затвердив персональний склад Нацради реформ.

Крім того, в кінці липня в склад Нацради ввели першого заступника голови Верховної ради Руслана Стефанчука.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Володимир ЗеленськийНацсовет реформ