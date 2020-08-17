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Зеленський змінив персональний склад РНБО

Київ, Понеділок 17 серпня 2020 18:03
Зеленський змінив персональний склад РНБО
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

Цим же указом з РНБО вивели трьох чиновників

Президент Володимир Зеленський вніс зміни в персональний склад Ради національної безпеки і оборони України. Відповідний указ № 324/2020 Глава держави підписав 17 серпня.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Згідно з документом, до складу РНБО увійшли голова Служби зовнішньої розвідки Валерій Кондратюк, новий глава Нацбанку Кирило Шевченко, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, віце-прем'єр-міністр України - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

Цим же указом зі складу РНБО виведені екс-голова Служби зовнішньої розвідки Валерій Євдокимов, колишній віце-прем'єр-міністр Вадим Пристайко і колишній глава НБУ Яків Смолій.

РНБО є координаційним органом при президентові України з питань національної безпеки та оборони країни.

Нагадаємо, раніше Зеленський звільнив свого позаштатного радника Ігоря Новікова, який раніше написав заяву про звільнення.

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