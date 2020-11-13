ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Зеленський змінив начальника СБУ в Чернігівській області

Чернігів, П'ятниця 13 листопада 2020 17:27
Зеленський змінив начальника СБУ в Чернігівській області
Фото: вивіска СБУ (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Президент України Володимир Зеленський призначив начальника управління СБУ в Чернігівській області. Ним став Євген Нетужилов.

Про це повідомляє сайт Офісу президента.

Ще одним указом Зеленський звільнив з цієї посади Павла Ревунова.

У листопаді 2019 року Нетужилов був призначений головою управління СБУ в Криму.

Також сьогодні Зеленський призначив департаменту військової контррозвідки СБУ. Ним став Сергій Левченко, який раніше очолював головне управління з цього ж напрямку в департаменті контррозвідки.

Раніше повідомлялося, що комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує Верховній раді повернути на доопрацювання закон президента Володимира Зеленського про реформу Служби безпеки України.

Як писало РБК-Украина, раніше комітет нацбезпеки рекомендував парламенту прийняти законопроект президента про реформу Служби безпеки України в першому читанні.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Служба безпеки України

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся