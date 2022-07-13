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Зеленський змінив начальника департаменту військової контррозвідки СБУ

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Київ, Середа 13 липня 2022 22:02
Зеленський змінив начальника департаменту військової контррозвідки СБУ Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський звільнив чинного начальника департаменту військової контррозвідки СБУ і відразу призначив нового.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні укази глави держави.

З посади начальника департаменту військової контррозвідки СБУ був звільнений Сергій Левченко. При цьому Зеленський замість нього призначив Олександра Дубровіна.

Варто зауважити, що Левченко був призначений на посаду начальника Департаменту військової контррозвідки СБУ ще 13 листопада 2020 року.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський призначив Руслана Запаранюка новим головою Чернівецької ОВВА замість Сергія Осачука.

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