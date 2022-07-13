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Зеленский сменил начальника департамента военной контрразведки СБУ

Новина українською →
Киев, Среда 13 июля 2022 22:02
Зеленский сменил начальника департамента военной контрразведки СБУ Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский уволил действующего начальника департамента военной контрразведки СБУ и сразу назначил нового.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие указы главы государства.

С должности начальника департамента военной контрразведки СБУ был уволен Сергей Левченко. При этом Зеленский вместо него назначил Александра Дубровина.

Стоит заметить, что Левченко был назначен на пост начальника департамента военной контрразведки СБУ еще 13 ноября 2020 года.

Напомним, ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Запаранюка новым главой Черновицкой ОВА вместо Сергея Осачука.

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