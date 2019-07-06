Зеленський змінив очільника Закарпатської ОДА

Президент України Володимир Зеленський призначив Ігоря Бондаренка новим головою Закарпатської обласної державної адміністрації (ОДА). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ президента.

Так, указом №491/2019 президент Зеленський звільнив з посади тимчасово виконуючого обов'язки голови Закарпатської ОДА Івана Дурана. Наступним указом глава держави призначив на посаду очільника Закарпатської області підприємця Ігоря Бондаренка.

"Призначити Бондаренка Ігоря Самійловича головою Закарпатської обласної державної адміністрації", - йдеться в указі.

Нагадаємо, раніше під час візиту до Львівської області Зеленський анонсував призначення нового очільника Івано-Франківської облдержадміністрації. За словами Зеленського, Івано-Франківську область очолить Денис Шмигаль.

Також президент України Володимир Зеленський призначив Маркіяна Мальського на посаду очільника Львівської обласної державної адміністрації. До призначення на посаду глави Львівської ОДА Мальський був почесним консулом Австрії у Львові.

Напередодні Зеленський підписав указ про призначення Павла Кириленка головою Донецької облдержадміністрації. Кириленко з 2008 року працював у правоохоронних органах, а в кінці вересня 2017 його представили як нового військового прокурора Ужгородського гарнізону.