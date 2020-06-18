Президент призначив голову Київської ОДА

Фото: Василь Володін (my.ua)

Володін займав посаду тимчасово виконуючого обов'язки голови Київської ОДА

Президент України призначив Василя Володіна головою Київської обласної державної адміністрації. До цього він займав посаду тимчасово виконуючого обов'язки голови регіону.

Такий указ опублікований на сайті Офісу президента.

В указі Зеленського говориться, "призначити Володіна Василя Геннадійовича головою Київської обласної державної адміністрації".

Перед цим президент звільнив Володіна з посади т.в.о голови Київської області.

Додамо, Василь Володін обіймав посаду заступника голови Київської обласної державної адміністрації. До цього був виконувачем обов'язків генерального директора ДП "Електронмаш".

До цього Кабінет міністрів України погодив призначення Василя Володіна новим головою Київської ОДА.

До березня главою цього регіону був Олексій Чернишов, який пішов в уряд Дениса Шмигаля на посаду міністра розвитку громад і територій.

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Автор: Анастасия Рокитна