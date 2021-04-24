Зеленський змінив голів управління СБУ в Києві та Івано-Франківській області

Президент звільнив Олега Головаша з посади голови управління СБУ в Києві та Київській області. На його місце прийшов Сергій Заяць.

"Призначити Заяця Сергія Сергійовича начальником Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області", - йдеться в указі.

До цього Заяць був головою управління СБУ в Івано-Франківській області. Це місце, згідно з указом Зеленського, займе Віктор Назарук.

"Призначити Назарука Віктора Вікторовича начальником Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області", - йдеться в ще одному указі українського лідера.

Сергій Заяць народився 4 лютого 1973 року в Кіровоградській області. Має вищу освіту за спеціальністю економіка підприємства.

Працює у Службі безпеки України з 1998 року. Пройшов усі щаблі військової служби - від оперуповноваженого в регіональному Управлінні до керівних посад за напрямками боротьби з корупцією та контррозвідувального захисту економіки держави.

Військове звання полковник присвоєне у січні 2014 року.