Зеленский созвал СНБО из-за скандала с "инвалидностью" прокуроров, ждет жестких решений

Зеленский заметил, что пока Украина на дипломатическом уровне с партнерами договаривается об оборонных пакетах и обсуждает, как противостоять российской агрессии, внутри страны ситуация не менее серьезная.

"К сожалению, в тылу здесь, в Украине, случаются вещи, с которыми никаких врагов не надо. Это реально внутренний враг. Происходящее с МСЭК - медико-социальными экспертными комиссиями - и наглостью людей, в частности, прокуроров, воспользовавшихся своими с МСЭК и пооформляли себе фальшивые инвалидности", - подчеркнул президент.

Он отметил, что ждет соответствующих жестких решений.

"Я жду от правоохранителей, в частности, прежде всего СБУ, ДБР, Офиса генпрокурора, соответствующих быстрых жестких решений. Назначил СНБО", - добавил глава государства.