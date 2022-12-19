Зеленский сказал, сколько "Шахедов" Россия получила от Ирана в новой партии

Так, президент отметил, что сегодня Россия атаковала Украину иранскими дронами из новой партии. Враг выпустил 34 дрона-камикадзе.

"Это "Шахеды" из новой партии, которую получила Россия от Ирана. 250 штук - столько всего "Шахедов" сейчас получено государством-террористом", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что российские ракеты и иранские дроны постоянно применяются для ударов, прежде всего, по украинской энергетике.

Он отметил, что только один недавний массированный удар по Украине 16 декабря задел более 20 миллионов жителей. В результате города-миллионники и большинство регионов остались абсолютно без электричества. Всего на вечер того дня было отключено от энергоснабжения 22 миллиона 408 тысяч украинцев. Более чем десяти миллионам людей было прервано поставки воды и тепла.

Напомним, сегодня только по Киеву россияне выпустили 23 беспилотника, 18 из которых сбили силы ПВО.

В результате вражеской атаки в Киеве был поврежден объект инфраструктуры. Пострадали три человека и не менее 9 домов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.