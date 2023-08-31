RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский сказал, что может приблизить конец войны

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украина будет частью НАТО только после войны. Хотя приглашение может быть и раньше, и это приблизит к завершению войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Владимира Зеленского португальскому изданию RTP.

Зеленский утверждает, что именно приглашение в Альянс может означать "приближение к завершению войны".

Что касается вступления в Евросоюз, то глава украинского государства говорит, что у Киева есть "все шансы начать диалог о будущем Украины в ЕС уже в этом году".

"Решение может быть принято до конца года", а процесс может начаться "со следующего года", сказал он.

"Все будет зависеть от доброй воли или политической воли европейских партнеров", - добавил президент.

Вступление в НАТО

Напомним, Украина, вопреки ожиданиям, не получила прямого приглашения в НАТО от союзников на саммите в Вильнюсе. Как пояснил генсек НАТО Йенс Столтенберг, Украина получит приглашение тогда, когда "согласятся все союзники и будут выполнены условия".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война закончится после того, как россияне выведут свои войска из Украины и начнут уважать право украинцев на свободу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийНАТО