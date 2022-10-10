У Зеленского сказали, как нужно ответить на массированный обстрел Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter .

По его словам, на такие атаки возможен только один ответ, который состоит из трех пунктов:

"Массированные обстрелы украинских городов - это масштабное военное преступление в прямом эфире и война без правил", - подчеркнул Подоляк.

Напомним, ранее стало известно, что в понедельник, 10 октября, Украина подверглась одной из самых масштабных массированных атак со стороны РФ. Под обстрелами находятся Киев, Житомир и Львов.

Также мы писали, что в результате ракетного удара по Киеву погибли по меньшей мере 8 человек.

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