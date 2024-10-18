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Зеленский сказал, кто не подпишется под приглашением Украины в НАТО

Пятница 18 октября 2024 17:50
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Зеленский сказал, кто не подпишется под приглашением Украины в НАТО Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Приглашение Украины в НАТО не подпишут те страны, которые хотят оставить место диалогу с Россией.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью в эфире телемарафона.

Президент отметил, что он не видит серьезных рисков относительно приглашения Украины в НАТО.

"Не подпишут те, кто хочет оставить пространство в диалоге с Россией. Я так думаю", - сказал Зеленский.

Вступление Украины в НАТО

Напомним, что еще в начале 2022 г. украинский президент Владимир Зеленский объявил, что Украина подписывает заявку на ускоренное вступление в НАТО. Сразу после этого Украина ожидала четкого графика вступления в Альянс и призвала принять политическое решение о приглашении. Однако до сих пор эти решения не были приняты.

В НАТО неоднократно заявляли, что держат "дверь открытой" для Украины. При этом союзники намекают, что Украина не сможет присоединиться к Североатлантическому союзу до окончания войны.

В свою очередь Зеленский отметил, что приглашение Украины в НАТО - это часть плана победы.

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