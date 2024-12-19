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Зеленский сказал, без чего невозможно прекращение огня на фронте

Украина, Четверг 19 декабря 2024 16:47
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Зеленский сказал, без чего невозможно прекращение огня на фронте Фото: украинский президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Украина против замораживания конфликта с Российской Федерацией. Киеву необходимы гарантии безопасности, а Россия тем временем демонстрирует нежелание достичь устойчивого мира.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию.

"Что касается прекращения огня. Мы должны понять, что мы не можем жить с замороженным конфликтом. Когда речь идет о прекращении огня, то люди знают, что будет после, чем все закончится", - подчеркнул Зеленский

Он пояснил, что для того, чтобы сегодня делать прекращение огня надо знать, что будет завтра.

"В противном случае - вы делаете замороженный конфликт и все. Поэтому Украине нужны гарантии безопасности. Сильная позиция и гарантии безопасности. Безусловно мы хотим устойчивого мира и безусловно Россия этого не хочет и постоянно это демонстрирует", - подытожил президент.

Заметим, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен еще раньше выступила против замораживания российско-украинского конфликта. По ее мнению, это приведет лишь к дальнейшей агрессивной войне.

Зато сейчас рассматривается возможность миротворческой миссии в Украине.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее предложил идею размещения европейских войск в случае замораживания конфликта.

Reuters узнало вероятное количество миротворческих войск, которые могли бы отправить в Украину.

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