Зеленский о скандалах в министерствах: эта неделя будет временем соответствующих решений

Он напомнил, что сегодня, 22 января, Кабмин уволил с должности заместителя министра развития громад, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского. Теперь у правоохранителей есть все возможности для проведения расследования и дальнейшего суда по этому делу.

Глава государства отметил, что хочет, чтобы такое задержание было сигналом для всех, чье поведение нарушает принцип справедливости.

"Эта неделя будет временем соответствующих решений. Уже подготовленных. Не хочу сейчас анонсировать, но все это будет справедливо. В каждой ситуации будем подробно разбираться. Что касается энергетики и закупок. Что касается отношений между центральной властью и регионами. Что касается закупок для военных", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что украинцы получат полную информацию, а государство сделает необходимые шаги для разрешения вышеперечисленных проблем.