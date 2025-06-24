Зеленский о ситуации на поле боя: мы в непростой ситуации

Украина сейчас находится в непростой ситуации, но лучше, чем в первые дни войны. Помочь ВСУ может комплексная поддержка партнеров.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
"(Проигрывает ли сейчас Украина? - ред.) Я так не считаю. Мы в любом случае в непростой ситуации. Она не такая сложная как была в первый день вторжения. И даже тогда я, наш народ, наши воины все мы не были готовы отдать свою независимость, права, государство, жизнь свою. Сейчас мы в другой ситуации", - отметил Зеленский.
По его словам, у Путина также не так все хорошо на поле боя. У него всего больше - оружия, живой силы.
"И в этом и ответ, что нужно делать партнерам. Очень сильно помогать Украине, показать это и очень быстро предлагать Путину окончание войны. Две вещи эти нужно делать. Всем. Не только я должен быть агитатором этого, так не работает. И Путин должен видеть, что нет границ этому усилению. Такие сигналы заставляют его садиться за стол переговоров", - добавил президент Украины.
Ранее президент Украины рассказал, что враг постоянно пытается прорвать оборону в Днепропетровской области, но без успеха. При этом общая ситуация на фронте остается напряженной.
Зеленский также заявил, что российские войска пытаются показать "успех" на Сумском и Харьковском направлениях, однако ситуация остается стабильной, несмотря на интенсивные обстрелы.
При этом в течение ВСУ сдерживают врага - россияне продвинулись лишь на 200 метров, после чего были отброшены назад на 200-400 метров.
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