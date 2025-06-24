Зеленский о ситуации на поле боя: мы в непростой ситуации

"(Проигрывает ли сейчас Украина? - ред.) Я так не считаю. Мы в любом случае в непростой ситуации. Она не такая сложная как была в первый день вторжения. И даже тогда я, наш народ, наши воины все мы не были готовы отдать свою независимость, права, государство, жизнь свою. Сейчас мы в другой ситуации", - отметил Зеленский.

По его словам, у Путина также не так все хорошо на поле боя. У него всего больше - оружия, живой силы.

"И в этом и ответ, что нужно делать партнерам. Очень сильно помогать Украине, показать это и очень быстро предлагать Путину окончание войны. Две вещи эти нужно делать. Всем. Не только я должен быть агитатором этого, так не работает. И Путин должен видеть, что нет границ этому усилению. Такие сигналы заставляют его садиться за стол переговоров", - добавил президент Украины.