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Зеленский о ситуации на фронте: тяжелая битва за Донбасс продолжается

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Украина, Пятница 13 января 2023 22:34
Зеленский о ситуации на фронте: тяжелая битва за Донбасс продолжается Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Тяжелые битвы за Бахмут и Соледар (Донецкая область), за Кременную (Луганская область), за другие города и села востока Украины продолжаются до сих пор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Тяжелая битва за Донбасс продолжается", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что продолжается битва за Бахмут, Соледар и Кременную, а также и за другие города и села востока Украины.

"Хотя враг и сосредоточил наибольшие свои силы именно на этом направлении, наши воины - Вооруженные силы Украины, все силы обороны и безопасности - защищают государство. Я благодарю каждого солдата, сержанта и офицера бригад и других армейских подразделений, которые храбро и стойко выполняют поставленные задачи!", - добавил Зеленский.

Глава государства поблагодарил бойцов подразделения "Кракен" за решительные действия по уничтожению врага в районе Соледара, а также воинов Интернационального легиона ГУР МО и подразделения "Шаман", мужественно обороняющих Бахмут.

Напомним, что бои в Соледаре Донецкой области были яростными и безжалостными, а сейчас они продолжаются в окрестностях города.

Ситуация в Соледаре очень сложная. Однако ни одна из сторон город не контролирует.

Украинские пограничники под Бахмутом (Донецкая область) уничтожили несколько штурмовых групп "вагнеровцев", пытавшихся захватить опорные пункты Сил обороны Украины.

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