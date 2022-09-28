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Зеленский о ситуации на фронте: продвигаемся вперед

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Вооруженные силы Украины продвигаются вперед на фронте в рамках контрнаступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Президент назвал новости о ситуации "хорошими".

"Что касается фронта, то скажу коротко и пока еще без деталей, хотя они будут хорошими: продвигаемся вперед", - сказал Зеленский.

Напомним, наступательная операция украинских подразделений началась 6 сентября 2022 года. После неожиданного проникновения вглубь российских войск Украина вернула себе многие сотни квадратных километров территории.

В результате успешных действий украинским военным удалось восстановить контроль над большей частью оккупированной территории Харьковской области.

Украинские бойцы на востоке имеют успехи в районе Лимана. Между тем как на юге оккупанты прибегают в основном к обороне и минируют пути из-за продвижения ВСУ.

Кроме того, ВСУ постепенно устанавливают огневой контроль над важной для россиян трассой в Луганской области.

Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес считает, что украинские бойцы смогут оттеснить оккупантов в Луганской области на позиции 23 февраля до конца 2022 года.

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Владимир Зеленский