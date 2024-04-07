Зеленский: ситуация в Харькове очень жесткая, ищем возможности дать больше защиты неба

"Ситуация в городе - очень жесткая, постоянный российский террор, теперь еще и фактически ежедневно - авиабомбами. Мы ищем возможности дать Харькову больше защиты неба - и это задача как для военных, так и для всех дипломатов Украины - для каждого и каждого отвечающего за международную коммуникацию, кто ежедневно должен быть в диалоге с партнерами", - подчеркнул глава государства.

Россия хочет превратить Харьков в "серую зону"

Издание The Economist опубликовало в воскресенье, 7 апреля, публикацию, посвященную ситуации в Харькове. В ней The Economist со ссылкой на военные источники в Украине пишет, что Россия хочет превратить Харьков в так называемую "серую зону", непригодную для проживания гражданских.

В то же время The Economist привел комментарий мэра Харькова Игоря Терехова по поводу такой угрозы. По его словам, город в начале российского вторжения переживал и худшие моменты, поэтому не собирается сдаваться.

The Economist