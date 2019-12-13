Зеленський про ситуацію з "Укрбудом": це питання вирішено

Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання з недобудованими об'єктами будівельній корпорації "Укрбуд Девелопмент" вирішене. Про це він заявив в ефірі "Право на владу" на 1+1, передає РБК-Україна.

За словами Зеленського, добудувати будинки взявся "Київміськбуд".

"Ми знаємо це питання. на сьогодні, н вечір, це питання вирішено. Недобудови будуть добудовані, зобов'язання взяв на себе "Київміськбуд", - сказав він.

Нагадаємо, що 4 вересня Вищий актикорупцийний суд обрав запобіжний захід колишньому нардепу VIII скликання Максиму Микитасю у вигляді застави в сумі 5,5 млн гривень. Крім того, суд постановив Микитасю здати закордонний паспорт та інші документи, які дають право на виїзд і в'їзд в Україну. Також стосовно екс-нардепа застосований електронний браслет.

Раніше Національне антикорупційне бюро України повідомило Микитасю про підозру в організації заволодіння чужим майном. Слідство встановило, що екс-нардеп, використовуючи підконтрольні йому будівельні компанії, в змові з екс-командувачем Нацгвардії, генеральним директором компанії-забудовника, приватним оцінювачем та іншими особами, організував корупційну схему по заволодінню нерухомістю Національної гвардії України.

Нацгвардія повинна була отримати в обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва 50 квартир та 30 паркомісць у житловому комплексі, однак у 2016-2017 рр.. сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від цих квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, що та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва (біля станції метро "Червоний хутір").

У цій справі НАБУ підозрює екс-командувача Національної гвардії України Юрія Аллерова, генерального директора компанії Укрбуд Девелопмент Олега Майбороду і оцінювача Алісу Грищук. Всі троє були затримані і незабаром відпущені.

Відзначимо, що Микитась був президентом Укрбуд Девелопмент. 20 вересня він повідомив про вихід зі складу акціонерів компанії. Сьогодні стало відомо, що частки в будівельній корпорації Укрбуд Девелопмент купили Євген Дікін і Василь Польовий.

За даними видання "НВ Бізнес", корпорація Укрбуд Девелопмент могла перейти в сферу впливу генерального директора SAGA Development Андрія Вавриша - друга глави Офісу президента Андрія Богдана.

РБК-Україна писало, що за Микитася внесли заставу в розмірі 5,5 млн гривень.