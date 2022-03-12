Зеленський про ситуацію в Україні: кількох маленьких містечок більше не існує
Президент України Володимир Зеленський заявив, що з початку війни Росії проти України було знищено кілька маленьких містечок. При цьому він додав, що бомбардування не припиняються під Києвом, у Харкові та Маріуполі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Зеленського іноземним ЗМІ.
"Яка ситуація на фронті? У нас всюди фронт, і по всюди ситуація складна. Вона по-різному складна, на Західній Україні наші люди, слава Богу, не отримали постійні бомбардування, те, що сталося у нас під Києвом, у Харкові, Маріуполі, у багатьох містах. І кількох маленьких містечок більше не існує. Це велика трагедія, їх просто немає, і людей немає. І більше не буде", - заявив він.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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