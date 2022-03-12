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Зеленський про ситуацію в Україні: кількох маленьких містечок більше не існує

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Київ, Субота 12 березня 2022 16:07
Зеленський про ситуацію в Україні: кількох маленьких містечок більше не існує Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський заявив, що з початку війни Росії проти України було знищено кілька маленьких містечок. При цьому він додав, що бомбардування не припиняються під Києвом, у Харкові та Маріуполі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Зеленського іноземним ЗМІ.

"Яка ситуація на фронті? У нас всюди фронт, і по всюди ситуація складна. Вона по-різному складна, на Західній Україні наші люди, слава Богу, не отримали постійні бомбардування, те, що сталося у нас під Києвом, у Харкові, Маріуполі, у багатьох містах. І кількох маленьких містечок більше не існує. Це велика трагедія, їх просто немає, і людей немає. І більше не буде", - заявив він.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Володимир Зеленський Війна Росії проти України
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