Зеленский о ситуации в Украине: нескольких маленьких городков больше не существует

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала войны России против Украины было уничтожено несколько маленьких городков. При этом он добавил, что бомбежки не прекращаются под Киевом, в Харькове и Мариуполе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Зеленского иностранным СМИ.

"Какая ситуация на фронте? У нас повсюду фронт, и по всюду ситуация сложная. Она по-разному сложная, на Западной Украине наши люди, слава Богу, не получили постоянные бомбежки, то, что произошло у нас под Киевом, в Харькове, Мариуполе, во многих городах. И нескольких маленьких городков больше не существует. Это большая трагедия, их просто нет, и людей нет. И больше не будет", - заявил он.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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