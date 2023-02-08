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Зеленский об отношении к РФ после смены Путина: Западу придется пересмотреть свою политику

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Мировому сообществу придется пересмотреть свою политику в отношении России, даже если к власти придет другой лидер.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Le Figaro.

"Мир больше не будет разговаривать с Россией в прежнем ключе. Западу придется пересмотреть свою политику в отношении России, даже если к власти в Москве придет другой лидер. Вы должны изменить свое видение", - заявил он.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Путин до сих пор не проявляет искренний интерес к дипломатическому урегулированию войны в Украине.

Кроме того, ранее Зеленский заявлял, что ему не интересны переговоры с российским диктатором сейчас, добавив, что после полномасштабного вторжения Путин для него никто.

Также Зеленский говорил, что не видит, с кем можно говорить в России, и заявлял, что нет уверенности в том, что Путин еще жив.

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