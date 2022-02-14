Зеленський сьогодні виступить зі зверненням до українців

Президент України Володимир Зеленський сьогодні ввечері звернеться до українців. Звернення покажуть по основних телеканалах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поінформовані джерела.
Зазначимо, до цього востаннє Зеленський звертався до нації 25 січня напередодні зустрічі нормандських радників у Парижі і заявляв про надії на прогрес шодо мирного врегулювання на Донбасі. Він також коментував евакуацію іноземних дипломатів на тлі загрози російському вторгненню.
Нагадаємо, сьогодні після зустрічі із канцлером Німеччини Олафом Шольцем український лідер заявив, що сьогодні в Україні вирішується майбутнє європейської безпеки.
Крім того, він запропонував німецькій стороні стати гарантом транзиту газу через Україну.