Зеленський сьогодні скликає РНБО: що відомо

У п'ятницю відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони України. Під час засідання розглянуть вісім питань.
Що відомо про сьогоднішнє засідання РНБО, в матеріалі РБК-Україна.
В РНБО офіційно анонсували, що президент Володимир Зеленський затвердив порядок денний засідання. Він складається з 8 питань.
На засіданні планують:
Повний список питань не опублікували.
Як повідомляло джерело РБК-Україна в Офісі президента, засідання РНБО планували призначити на четвер або п'ятницю. Тоді ще порядку денного не було.
Зазначимо, раніше повідомлялося, що в РНБО направлять санкційний список щодо Білорусі. Однак, минулої п'ятниці секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що поки не отримував цей список.
На минулому засіданні РНБО ухвалила низку рішень. Вони торкнулися санкцій проти кримінальних авторитетів і злодіїв в законі, а також про аудит державних дач, в яких проживають "незрозумілі люди".
Нагадаємо, Зеленський вніс до парламенту законопроект про олігархів. У документі йдеться, що рішення про внесення особи до реєстру олігархів буде приймати РНБО.
Зазначимо, спікер Ради Дмитро Разумков побачив конфлікт інтересів у законі про олігархів, це стосується РНБО.