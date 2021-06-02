Зеленський скликав засідання РНБО на п'ятницю. Розглянуть вісім питань

Президент Володимир Зеленський офіційно скликав засідання Ради національної безпеки і оборони . РНБО збереться в Офісі президента у п'ятницю, 4 червня.

"Серед іншого, планується обговорити питання щодо поглиблення співробітництва з НАТО та заслухати звіти щодо виконання рішень РНБО України", - зазначили в прес-службі РНБО.

Президент затвердив порядок денний засідання РНБО, який складається з 8 питань. Порядок денний був поданий секретарем РНБО Олексієм Даніловим.

Нагадаємо, про те, що цього тижня планується засідання РНБО, РБК-Україна писало ще вчора. Як повідомляло джерело агенства в Офісі президента, засідання РНБО планували призначити на четвер або п'ятницю. Тоді ще порядку денного не було.

Як відомо, на минулих засіданнях РНБО було ухвалено рішення про введення санкцій проти кримінальних авторитетів та "злодіїв у законі". У санкційний список потрапили сотні осіб.

Також на попередніх засіданнях РНБО ухвалили введення довічних санкцій проти ватажків Криму та "Л/ДНР".