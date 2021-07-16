Зеленський сьогодні збирає РНБО: що відомо

Сьогодні відбудеться чергове засідання Ради нацбезпеки і оборони (РНБО). Можуть розглянути запровадження нових санцій.

Чого очікувати від сьогоднішнього РНБО - у матеріалі РБК-Україна .

Нові санкції

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що буде розглянуто питання введення нових санкцій.

"Чи будуть введені санкції в цю п'ятницю? Санкційне питання на цьому тижні буде розглядатися. Я не можу сказати, хто там буде, але зараз відповідні відомства вже формують списки", - сказав він.

Наразі невідомо, які саме та проти кого будуть запроваджені санкції.

Виїзного засідання не буде

РНБО сьогодні збереться в Києві. Хоча раніше анонсували виїзне засідання.

Данілов говорив, що засідання відбудеться в одному з обласних центрів.

Однак за даними джерел РБК-Україна, через невідомі причини плани змінились і засідання відбудеться у Києві.

Результати засідання

На сайті Офісу президента підтвердили інформацію РБК-Україна, що РНБО буде в Києві.

Учора опублікували інформацію, що брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України відбудеться орієнтовно о 18:00.

Брифінг транслюватиметься онлайн, на офіційній фейсбук-сторінці Офісу президента України. Відповідно, там стане відомо, які рішення РНБО прийняв цієї п'ятниці.