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Зеленський сьогодні збирає РНБО: що відомо

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П'ятниця 16 липня 2021 14:44
Зеленський сьогодні збирає РНБО: що відомо Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Сьогодні відбудеться чергове засідання Ради нацбезпеки і оборони (РНБО). Можуть розглянути запровадження нових санцій.

Чого очікувати від сьогоднішнього РНБО - у матеріалі РБК-Україна.

Нові санкції

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що буде розглянуто питання введення нових санкцій.

"Чи будуть введені санкції в цю п'ятницю? Санкційне питання на цьому тижні буде розглядатися. Я не можу сказати, хто там буде, але зараз відповідні відомства вже формують списки", - сказав він.

Наразі невідомо, які саме та проти кого будуть запроваджені санкції.

Виїзного засідання не буде

РНБО сьогодні збереться в Києві. Хоча раніше анонсували виїзне засідання.

Данілов говорив, що засідання відбудеться в одному з обласних центрів.

Однак за даними джерел РБК-Україна, через невідомі причини плани змінились і засідання відбудеться у Києві.

Результати засідання

На сайті Офісу президента підтвердили інформацію РБК-Україна, що РНБО буде в Києві.

Учора опублікували інформацію, що брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України відбудеться орієнтовно о 18:00.

Брифінг транслюватиметься онлайн, на офіційній фейсбук-сторінці Офісу президента України. Відповідно, там стане відомо, які рішення РНБО прийняв цієї п'ятниці.

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