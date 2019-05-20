Зеленський проведе консультації з фракціями щодо розпуску Ради

Сьогодні, 20 травня, ввечері повинні відбутися консультації президента Володимира Зеленського з фракціями щодо розпуску Ради. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив народний депутат Валерій Карпунцов.

За словами нардепа, указ може бути вже сьогодні ввечері

"Поки немає указу про розпуск Ради. Він ще не провів консультації з фракціями. Сьогодні буде це проводити. Зараз він запрошує. Він повинен це зробити. Це норма конституції. Подивимося, що буде в обґрунтуванні. На порушення конституції він не піде. Ввечері, я так розумію буде указ", - заявив Карпунцов.

Сьогодні Володимир Зеленський на церемонії інавгурації оголосив про розпуск Верховної ради.

За три дні до вступу на посаду нового глави держави у парламенті оголосили про відсутність коаліції. "Народний фронт" - друга за чисельністю фракція, заявила про вихід з коаліції, після чого спікер Андрій Парубій закликав нардепів почати консультації про формування нової більшості.

РБК-Україна писало, що найбільш очікуваним кроком від нового президента України Володимира Зеленського є зняття недоторканності з депутатів, суддів, президента, на що вказали 53,7% респондентів. Необхідність "Ініціювати розпуск нинішнього складу Верховної ради і проведення дострокових парламентських виборів" серед перших кроків бачать 38,1% респондентів.