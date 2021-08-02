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Кримська платформа: приєднаються 30 країн, декларація на фінальній стадії

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Київ, Понеділок 02 серпня 2021 15:51
Кримська платформа: приєднаються 30 країн, декларація на фінальній стадії Фото: перший заступник голови МЗС Еміне Джапарова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

До саміту Кримської платформи приєднаються 30 країн. А декларація кримського саміту перебуває на фінальній стадії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника міністра закордонних справ Еміне Джапарової в ефірі "Україна 24".

За її словами, нещодавно президент Словенії підтвердив, що приїде на саміт.

"На сьогодні вже 30 країн повідомили, що приєднаються до саміту. Декларація кримського саміту на фінальній стадії. документ зафіксує формат кримської платформи як діалоговий майданчик, засудить злочини РФ", - повідомила вона.

Джапарова зазначила, що спільна декларація, це такий майданчик, де країни консолідуються з Україною навколо стратегічного бачення.

"Для нас кінцева мета - деокупація і країни консолідуються навколо того, як це має відбуватися", - повідомила вона.

Нагадаємо, голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав чотири тематичні панелі Кримської платформи.

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