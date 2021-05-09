Зеленський зробив заяву у День перемоги над нацизмом

За його словами, у складі Антигітлерівської коаліції воювали близько 7 млн українців.

"Що для нас перемога над нацизмом? Це вдячність, яка немає меж... Це вдячність предкам за вигнання нацистів з Харкова, Донецька, Одеси і Криму, з Києва та Львову... Це пам'ять про страшну ціну перемоги... Це вистражданий скарб", - заявив він.

Зеленський зазначив, що у Другій світовій війні загинули 8 млн українців.

День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні встановлено відповідно до закону "Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років". Святкування Дня перемоги над нацизмом включає в себе переосмислення подій Другої світової війни, руйнування радянських історичних міфів, чесний діалог щодо складних сторінок минулого.