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Зеленський зробив заяву у День перемоги над нацизмом

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні відзначають День перемоги над нацизмом в Другій світовій війні. Президент України Володимир Зеленський в цей день звернувся до українців.

На сайті Офісу президента опублікували відеозвернення.

За його словами, у складі Антигітлерівської коаліції воювали близько 7 млн українців.

"Що для нас перемога над нацизмом? Це вдячність, яка немає меж... Це вдячність предкам за вигнання нацистів з Харкова, Донецька, Одеси і Криму, з Києва та Львову... Це пам'ять про страшну ціну перемоги... Це вистражданий скарб", - заявив він.

Зеленський зазначив, що у Другій світовій війні загинули 8 млн українців.

День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні встановлено відповідно до закону "Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років". Святкування Дня перемоги над нацизмом включає в себе переосмислення подій Другої світової війни, руйнування радянських історичних міфів, чесний діалог щодо складних сторінок минулого.

Нагадаємо, Зеленський звернувся до українців з нагоди Дня пам'яті і примирення.

Як писало РБК-Україна, глава держави прибув з робочою поїздкою до Луганської області.

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Новини України Володимир Зеленський9 Мая