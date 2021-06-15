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Зеленський вважає Україну гідною членства в НАТО: чи не за кулісами, а за одним столом

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Вівторок 15 червня 2021 11:06
Зеленський вважає Україну гідною членства в НАТО: чи не за кулісами, а за одним столом Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський назвав Україну достойною членства в НАТО. Він наголосив, що Україна повинна перебувати "за одним столом переговорів".

Про це заявив Зеленський під час форуму "Україна 30".

За словами президента, Україна заслуговує бути на одному рівні з членами НАТО.

"Це не просто меседж США Росії, щоб отримати цей меседж ми всі дуже багато працювали. Ми достойні бути членами Альянсу, якщо Альянс бачить У не десь за лаштунками, а за одним столом... Я вважаю, що ми дійсно заслуговуємо бути на одному рівні, ми не повинні проситися. у нас інша політика, вона правильна - внутрішня, міцна позиція щодо поваги до України як до нації. Не всім лідерам подобається така пряма позиція, комусь це не подобається", - сказав Зеленський.

Раніше президент України Володимир Зеленський дорікнув лідерів НАТО у відсутності конкретних термінів наступних кроків щодо вступу країни до Альянсу. Глава держави подякував керівництву блоку за те, що вони підтвердили рішення від 2008 року.

Нагадаємо, президент США Джон Байден розповів, від чого залежить вступ України до НАТО. За його словами, військові дії на території України не є перешкодою.

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