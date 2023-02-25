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Зеленский: санкции будут вводиться и дальше, чтобы ничего не осталось от потенциала России

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Суббота 25 февраля 2023 21:04
Зеленский: санкции будут вводиться и дальше, чтобы ничего не осталось от потенциала России Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина работает над тем, чтобы расширить глобальные и европейские санкции еще на российскую атомную отрасль и Росатом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Сегодня утвержден десятый пакет санкций Евросоюза против России за войну. Десятый - и, очевидно, не последний пакет", - заявил президент.

По его словам, новые санкционные шаги направлены против военной промышленности и финансового сектора РФ. Также под ограничения попали пропагандисты, утопившие во лжи российское общество и пытающиеся распространить свою ложь на весь мир. Президент отметил, что у них это точно не получится.

"Наши дипломаты и все государство работают над тем, чтобы расширить глобальные и, в частности, европейские санкции еще на российскую атомную отрасль, на "Росатом" и всех, кто причастен к ракетной программе и ядерному шантажу государства-террориста. Уже есть соответствующие шаги партнеров - Соединенных Штатов, Британии. Ожидаем такие шаги и от Европейского Союза", - добавил президент.

Зеленский рассказал, что Украина продолжает работу над санкциями против российских субъектов и всех, кто им помогает. Он отметил, что скоро будут соответствующие решения.

Напомним, что в субботу, 25 февраля, Европейский Союз ввел санкции против трех частных банков России.

Ранее сообщалось, что в субботу, 25 февраля, Европейский Союз ввел в действие десятый пакет санкций против России.

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