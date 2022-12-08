Зеленский о санкциях против РФ: ожидаем новых решений по обходу ограничений

Украина ожидает от союзников новых санкций, которые предотвратят обход ограничений, введенных против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Активно работаем, чтобы поддержать и усилить очередные санкционные шаги против России - европейские, американские и других партнеров. Вопрос девятого санкционного пакета ЕС сейчас находится в работе. Ожидаем еще и других решений, в частности, относительно схем обхода антивоенных санкций среди прочего, финансовых и энергетических", - отметил президент.

Напомним, 7 декабря глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила девятый пакет санкций против России.

Позже стало известно, что, по информации СМИ, ЕС в рамках новых санкций против РФ может приостановить лицензии на вещание в блоке российских телеканалов "НТВ", "РЕН ТВ", "Россия 1" и "Первый канал".

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