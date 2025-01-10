Зеленский о санкциях Японии против РФ: значительный удар по российскому ВПК

Глава украинского государства поприветствовал решение Японии ввести новые санкции против России, включая замораживание активов 33 юридических и 12 физических лиц, запрет экспорта для 53 юридических лиц и ограничения на 335 видов товаров.

"Это значительный удар по российскому военно-промышленному комплексу, ограничивающий доступ к критически важной микроэлектронике и создающий дополнительные препятствия для производства ракет и беспилотников", - добавил Зеленский.

Он уточнил, что такие меры помогают защитить жизни украинцев и укрепить оборону Украины от агрессии.

Президент поблагодарил Японию за решительные действия в поддержку Украины.