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Зеленский о санкциях Японии против РФ: значительный удар по российскому ВПК

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Новые санкции Японии являются сильным ударом по российскому военно-промышленному комплексу. Они создают препятствия для производства дронов и ракет.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в соцсети X.

Глава украинского государства поприветствовал решение Японии ввести новые санкции против России, включая замораживание активов 33 юридических и 12 физических лиц, запрет экспорта для 53 юридических лиц и ограничения на 335 видов товаров. 

"Это значительный удар по российскому военно-промышленному комплексу, ограничивающий доступ к критически важной микроэлектронике и создающий дополнительные препятствия для производства ракет и беспилотников", - добавил Зеленский. 

Он уточнил, что такие меры помогают защитить жизни украинцев и укрепить оборону Украины от агрессии. 

Президент поблагодарил Японию за решительные действия в поддержку Украины. 

Санкции Японии против России

Напомним, сегодня, 10 января, стало известно, что Япония ввела новые санкции против России, которые, в частности, предусматривают запрет на экспорт ряда товаров двойного назначения.

Также Япония ведет работу с производителями, чьи компоненты обнаруживают в ракетах россиян.

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