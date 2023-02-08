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Зеленский на саммите ЕС попросит еще оружия и продвижения заявки на вступление, - Reuters

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский попросит на саммите лидеров стран ЕС больше оружия для борьбы с Россией и продвижения заявки Киева на вступление в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам высокопоставленного украинского чиновника, для Зеленского главным результатом зарубежных визитов являются поставки оружия в Украину.

"Мой президент путешествует, чтобы добиться результатов. Сегодня он находится в зарубежной поездке. В первую очередь, главный результат - оружие... Нам нужна поддержка Европейского Совета, чтобы ускорить поставки оружия в Украину", - заявил он.

Чиновник, говоривший на условиях анонимности, сказал, что Киеву нужна дальнобойная артиллерия и множество видов боеприпасов, а также боевые танки и истребители.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что 9 февраля Зеленский выступит в Европарламенте.

Кроме того, ранее европейские СМИ писали, что Владимир Зеленский должен посетить саммит глав государств и правительств ЕС, запланированный на 9 и 10 февраля.

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