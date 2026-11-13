Зеленский рассказал о "жестком разговоре" о ситуации со светом на Киевщине

Ситуация с отключениями света на Киевщине, где люди были без электроэнергии по несколько дней, недопустима. При этом в отчетах подавалась совсем другая информация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

"Был сегодня жесткий разговор с членами правительства на селекторе. Абсолютно недопустима ситуация в Белой Церкви и Броварах, когда люди были по несколько дней без света. И при этом отчеты с мест давали другую информацию. Проблемы должны решаться, а не скрываться", - отметил глава государства.

Президент рассказал, что получил и отчеты по ситуации в Конотопе и Шостке и добавил, что рассчитывает на получение местными жителями необходимой помощи.

Зеленский заявил, что Украина благодарна и гордится "энергетиками, реально героическими ремонтными бригадами, спасателями нашими ГСЧС Украины", которые часто возобновляют электроснабжение под обстрелами.

"Но когда где-то в областях коммунальные службы, отдельные компании недорабатывают, на это должна быть реакция и очень быстрая", - подчеркнул президент.