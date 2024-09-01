Зеленский рассказал, сколько дронов, ракет и авиабомб применила РФ по Украине за неделю

"Только на прошлой неделе Россия применила против наших людей более 160 ракет разных типов, 780 управляемых авиационных бомб, 400 ударных БПЛА разных типов", - рассказал он.

Потому, по мнению президента, вполне справедливо, чтобы украинцы могли отвечать на российский террор именно так, как необходимо, чтобы его остановить.

"Чтобы дать полную защиту и обезопасить наши города от этой агрессии, нужно больше поддержки для украинского справедливого ответа. Решение по дальнобойным ударам по местам запуска ракет из России, уничтожению российской военной логистики, совместному сбитию ракет и дронов", - констатировал Зеленский.