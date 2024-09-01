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Зеленский рассказал, сколько дронов, ракет и авиабомб применила РФ по Украине за неделю

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

За прошедшую неделю россияне атаковали Украину более 160 ракетами разных типов. Также РФ применила 780 КАБов, 400 дронов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

"Только на прошлой неделе Россия применила против наших людей более 160 ракет разных типов, 780 управляемых авиационных бомб, 400 ударных БПЛА разных типов", - рассказал он.

Потому, по мнению президента, вполне справедливо, чтобы украинцы могли отвечать на российский террор именно так, как необходимо, чтобы его остановить.

"Чтобы дать полную защиту и обезопасить наши города от этой агрессии, нужно больше поддержки для украинского справедливого ответа. Решение по дальнобойным ударам по местам запуска ракет из России, уничтожению российской военной логистики, совместному сбитию ракет и дронов", - констатировал Зеленский.

Обстрелы РФ по Украине

Российские войска постоянно атакуют Украину дронами, ракетами и авиабомбами. Например, 30 августа оккупанты обстреляли Харьков. "Прилеты" фиксировались сразу в пяти местах города. По последним данным из-за массированной атаки на Харьков 97 людей пострадали, шесть погибли.

Отметим, что в ночь на 1 августа РФ атаковала склад для хранения зерна в Николаевской области. А в Сумском районе захватчики ударили ракетой по колонне зерновозов. Один водитель погиб, еще четверо были ранены.

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