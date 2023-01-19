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Зеленский рассказал, что Украина хочет видеть в десятом пакете санкции против РФ

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Европейский союз должен ввести санкции против ядерной и ракетной отраслей России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время совместной пресс-конференции с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

"Сегодня мы обсудили конкретные решения, которые могут усилить давление на Россию и ее сообщников, в частности Иран, который продолжает поставлять дроны для террора. Верю, что десятый пакет санкций ЕС может стать еще более эффективным, чем предыдущие пакеты", - говорится в заявлении. .

Зеленский заявил, что пора, в частности, для санкций против российской ядерной отрасли, против всех ее отраслей, организаций, против всех субъектов, работающих на российскую ракетную программу, а также новые шаги в энергетике, включая эмбарго на российские энергоносители.

"Европа имеет достаточную силу, чтобы оставить государство-террориста без столь мощного ресурса для агрессии", - добавил президент Украины.

Напомним, что Европейский союз может принять новые санкции против белорусского режима и РФ уже в феврале. Маловероятно, что это произойдет на саммите ЕС-Украина, как было анонсировано ранее.

Западные союзники Украины должны увеличить уровень военной помощи. Кроме этого, необходимо ввести еще один пакет санкций против России.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что санкции против России за ее агрессию в Украине погружают российскую экономику в рецессию десятилетия.

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