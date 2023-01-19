Зеленский рассказал, что Украина хочет видеть в десятом пакете санкции против РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время совместной пресс-конференции с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

"Сегодня мы обсудили конкретные решения, которые могут усилить давление на Россию и ее сообщников, в частности Иран, который продолжает поставлять дроны для террора. Верю, что десятый пакет санкций ЕС может стать еще более эффективным, чем предыдущие пакеты", - говорится в заявлении. .

Зеленский заявил, что пора, в частности, для санкций против российской ядерной отрасли, против всех ее отраслей, организаций, против всех субъектов, работающих на российскую ракетную программу, а также новые шаги в энергетике, включая эмбарго на российские энергоносители.

"Европа имеет достаточную силу, чтобы оставить государство-террориста без столь мощного ресурса для агрессии", - добавил президент Украины.