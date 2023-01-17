Будет иметь масштабные последствия: глава ЕС анонсировала 10 пакет санкций для РФ
Западные союзники Украины должны увеличить уровень военной помощи. Кроме этого необходимо ввести еще один пакет санкций против России.
Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .
По словам главы ЕС, Украине необходимо передать все вооружения, которыми смогут пользоваться наши военные.
"Украине нужна вся военная техника, с которой она может справиться, и это также включает передовые системы", - сказала фон дер Ляен.
Она также подтвердила, что в скором времени против Российской Федерации будет принят 10 пакет санкций.
"Десятый раунд будет в основном сосредоточен на том, чтобы закрыть эти лазейки, покончить с этими обходами и иметь масштабные последствия для тех, кто обходит санкции Европейского Союза", - сказала она.
Напомним, ранее сообщалось, что новый десятый пакет санкции против России в Европейском союзе хотят одобрить на саммит Украина-ЕС, который запланирован на начало февраля. В этот список должна внести и Беларусь в поддержку ее режимом войны против Украины.
При этом, по данным западных журналистов, ЕС может принять новый пакет санкций уже в феврале, однако маловероятно, что это произойдет на саммите ЕС-Украина, как было ранее анонсировано.
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