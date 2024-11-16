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Зеленский рассказал о еще одном из пунктов Плана устойчивости

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (t.me V_Zelenskiy_official)
Автор: Карина Левицкая

Внутренний план устойчивости Украины взаимосвязан с планом победы. Одним из его пунктов есть политика героев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Зеленский сообщил, что провел сегодня еще одно совещание по подготовке украинского внутреннего плана устойчивости. А именно был обсужден пункт о политике героев.

"Довольно широкое было совещание - не только Министерство ветеранов. Разные чиновники. Много аспектов. Очень важно, чтобы было не меньше конкретики в решениях государства. Конкретные программы, которые работают. Конкретные меры поддержки. Конкретные вещи в вопросах памяти о войне и подвиге украинского народа. И конкретные предложения на послевоенное время для наших воинов", - пояснил он.

По словам президента, это лишь один из многих аспектов, в которых внутренний план устойчивости Украины взаимосвязан с планом победы, представленным партнерам и может быть реализован именно ими.

"Украинцы ежедневно доказывают своей смелостью, своей стойкостью, что могут остановить Россию. Смелость и устойчивость нужны и от партнеров. Спасибо всем, кто помогает! Слава Украине!", - подчеркнул он.

Напомним, на днях президент подчеркнул, что внутренний План устойчивости представят на следующей неделе.

Подробнее о новом плане усиления Украины, можно узнать в материале РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийПлан победы Зеленского