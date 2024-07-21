Зеленский рассказал подробности о визите Сырского на фронт

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал подробности о визите главнокомандующего ВСУ Александра Сырского на фронт.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента.
Он отметил, что от Сырского был длинный доклад по фронтовой ситуации. Главнокомандующий ВСУ сам лично объезжал часть бригад. Ключевым вопросом визита стало обеспечение украинских военных.
"Чего именно не хватает - по каждому направлению, по всем нашим основным позициям. Распределение снарядов и достаточное количество прежде дронов", - уточнил Зеленский.
Президент Украины подчеркнул, что очень важно, чтобы на всех основных направлениях чувствовалось, что "нам есть чем наносить врагу максимальные потери".
Напомним, что по состоянию на 16:00, 21 июля, на фронте с начала суток произошло 58 боевых столкновений. Наибольшую активность враг проявляет на Харьковском, Купянском и Покровском направлениях.
Ранее РБК-Украина сообщало, что за сутки с 20 на 21 июля российские оккупанты потеряли на войне в Украине 1100 солдат. Также Силы обороны Украины уничтожил вражескую систему ПВО и 44 артиллерийские системы.
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