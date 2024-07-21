Зеленский рассказал подробности о визите Сырского на фронт

Он отметил, что от Сырского был длинный доклад по фронтовой ситуации. Главнокомандующий ВСУ сам лично объезжал часть бригад. Ключевым вопросом визита стало обеспечение украинских военных.

"Чего именно не хватает - по каждому направлению, по всем нашим основным позициям. Распределение снарядов и достаточное количество прежде дронов", - уточнил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что очень важно, чтобы на всех основных направлениях чувствовалось, что "нам есть чем наносить врагу максимальные потери".