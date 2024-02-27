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Зеленский рассказал первые детали визита в Саудовскую Аравию

Вторник 27 февраля 2024 19:33
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Зеленский рассказал первые детали визита в Саудовскую Аравию Фото: Зеленский рассказал первые детали визита в Саудовскую Аравию (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Саудовскую Аравию и провел переговоры с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль Саудом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

В частности, стороны обсудили реализацию украинской Формулы мира. Зеленский также поблагодарил принца за ценные советы по ускорению процесса имплементации ряда ее пунктов.

"Обсудили пункты Формулы мира и прогресс, который может быть достигнут в их реализации. Лидерство Саудовской Аравии может помочь найти справедливые решения. Мы ценим стремление принца помочь восстановить настоящий мир и благодарны советам и поддержке", - заявил президент.

Он также о подготовке к Глобальному саммиту мира в Швейцарии.

"Важной темой встречи стали конкретные возможности двустороннего сотрудничества Украины и Саудовской Аравии в экономической и технологической областях. Наши команды будут работать по соответствующим направлениям, которые были обсуждены сегодня", - подчеркнул президент.

Лидеры также обсудили конкретные возможности двустороннего сотрудничества Украины и Саудовской Аравии в экономической и технологической сфере.

Поездки Зеленского

Напомним, ранее СМИ писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Армению 4 марта.

Сразу после этого, по информации журналистов, он должен уехать в Азербайджан.

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