Зеленский рассказал об обещании Байдена по оружию

"Мы обсудили также следующие наши пакеты. Президент Байден дал мне слово, что в ближайшее время пакеты будут реализованы. Мы говорили о дальнобойном оружии. Говорили о "Рамштайне", заседании через несколько недель", - рассказал Зеленский.

Помощь Украине от США

Напомним, что в среду президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским лидером Джо Байденом. Также стало известно об объявлении Штатами очередного пакета военной помощи Украине на 425 миллионов долларов.

Пакет содержит дополнительное усиление ПВО, ракеты класса "воздух - земля", бронетехнику, артиллерийские боеприпасы и т.д. Также в Белом доме заверили, что в ближайшие месяцы Киев получит дополнительное вооружение.

Речь идет о сотнях перехватчиков ПВО, десятках тактических систем ПВО, дополнительных артсистемах, боеприпасах, сотнях единиц бронетранспортеров, а также тысячах дополнительных бронемашин.