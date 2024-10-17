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Зеленский рассказал об обещании Байдена по оружию

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Владимир Зеленский по дороге в Брюссель рассказал детали своего разговора с американским коллегой Джо Байденом. По его словам, глава Белого дома пообещал Джо Байден новые пакеты военной помощи Украине уже в скором времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Зеленского.

"Мы обсудили также следующие наши пакеты. Президент Байден дал мне слово, что в ближайшее время пакеты будут реализованы. Мы говорили о дальнобойном оружии. Говорили о "Рамштайне", заседании через несколько недель", - рассказал Зеленский.

Помощь Украине от США

Напомним, что в среду президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским лидером Джо Байденом. Также стало известно об объявлении Штатами очередного пакета военной помощи Украине на 425 миллионов долларов.

Пакет содержит дополнительное усиление ПВО, ракеты класса "воздух - земля", бронетехнику, артиллерийские боеприпасы и т.д. Также в Белом доме заверили, что в ближайшие месяцы Киев получит дополнительное вооружение.

Речь идет о сотнях перехватчиков ПВО, десятках тактических систем ПВО, дополнительных артсистемах, боеприпасах, сотнях единиц бронетранспортеров, а также тысячах дополнительных бронемашин.

Среди прочего также стало известно, когда состоится заседание союзников в формате "Рамштайн" по оборонной поддержке Украины. Встреча на уровне лидеров пройдет в ноябре.

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Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденВладимир ЗеленскийВоенная помощь