Зеленский рассказал о новом дроне, а Германия обновила список помощи Украине: новости за 17 марта

Украина успешно испытала собственный дальнобойный дрон, который может преодолевать 3000 км. А правительство Германии обновило список военной помощи Украине.
Более подробно о том, что произошло в понедельник 17 марта - в материале РБК-Украина.
Российская армия продолжает наступление в Курской области. Согласно картам Генштаба ВСУ за 16 и 17 марта буферная зона, которую контролируют Силы обороны Украины, снова уменьшилась.
Всего на Курском направлении за прошедшие сутки произошло 14 боестолкновений.
Как пишет Mtavari, экс-президента Грузии Михеила Саакашвили приговорили еще к 4,5 годам заклю чения за "незаконное пересечение границы" осенью 2021 года, когда он тайно вернулся в Грузию после восьми лет отсутствия.
Этот приговор стал уже четвертым по счету для Саакашвили. Третий был объявлен 12 марта. Тогда он получил 9 лет тюрьмы по "делу о пиджаках". Это добавило три года к шестилетнему сроку, который экс-президент отбывает с 2021 года по двум другим делам. Сейчас в производстве остается еще одно дело в отношении Саакашвили.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает возможность направления подразделений Вооруженных Сил Украины в другие государства (№ 4255-IX). В документе говорится, что в период военного положения соединения, воинские части и подразделения ВСУ могут направляться за границу для обеспечения национальной безопасности, отпора и сдерживания вооруженной агрессии, защиты суверенитета и территориальной целостности Украины, а также реализации права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН.
Как пишет издание, Венгрия планировала наложить вето на продление санкций, ссылаясь, в том же числе и на возвращение Дональда Трампа в Белый дом. Впрочем, позже последний пригрозил РФ новыми ограничениями, если Кремль не согласится на перемирие в Украине.
В частности, как сообщают собеседники Politico, госсекретарь США Марко Рубио позвонил министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто и призвал не подрывать санкционную политику ЕС, что в итоге помогло убедить Будапешт отступить от своего решения.
В перечне указано, что Украина получила от Германии 24 бронированные машины MRAP, боеприпасы для танков Leopard, и боеприпасы для БПМ Marder.
В списке также:
По мнению политолога Владимира Фесенко, российский диктатор Владимир Путин будет выставлять свои условия по соблюдению перемирия на каждом этапе переговоров.
"Путин точно будет выставлять нам "мины". И сейчас это уже начинается, он уже расставляет мины на будущих переговорах, а дальше их будет еще больше. Он может на каждом этапе расставлять эти ловушки. В частности, одна из потенциальных переговорных мин - привязка к мирному процессу выборов в Украине и не для того, чтобы привести к власти пророссийские силы, это невозможно, а для того, чтобы был повод сорвать мирные переговоры", - сказал Фесенко в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина.
"Власти США проинформировали Евроюст о том, что они больше не будут продолжать свое участие в работе Международного центра по преследованию преступлений агрессии против Украины", - говорится в заявлении Международного центра по расследованию преступлений агрессии России против Украины.
"Они (Иран - ред.) диктуют каждый шаг, дают им (хуситам - ред.) оружие, поставляют им деньги и очень сложную военную технику, и даже, так называемую, "разведку". С этого момента каждый выстрел хуситов будет рассматриваться как выстрел, сделанный из оружия и руководством Ирана, и Иран будет нести ответственность и страдать от последствий, и эти последствия будут ужасными", - отметил Дональд Трамп.
Как пишет Meduza, охранники Путина относятся к службе безопасности президента, которая представляет собой "фактически самостоятельное" подразделение Федеральной службы охраны.
Сотрудников службы охраны можно увидеть рядом с Путиным почти на всех фото и видео с его поездок. Они находятся с Путиным круглосуточно, даже когда других сотрудников ФСО просят уйти.
"Сегодня провел Ставку. Несколько вопросов было, но самое главное - это дроны. Все типы дронов, которые нужны. Есть хорошие новости по дальнобойным дронам. Наш дрон на 3 тысячи километров прошел испытания. Благодарен разработчикам, производителям. Мы развиваем такую линейку дальнобойных средств, которая поможет гарантировать безопасность нашего государства", - рассказал глава государства в вечернем обращении.
"Сейчас уже почти неделю, как абсолютно всем в мире - даже тем, кто уже три года не хотел признавать правду, - очевидно, что именно Путин продолжает и затягивает эту войну. Именно Путин уже неделю не способен выжать из себя "да" в ответ на предложение тишины", - подчеркнул президент Владимир Зеленский.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.