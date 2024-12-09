Зеленский рассказал новые детали встречи с Трампом в Париже

"Когда мы говорим о замороженном конфликте, если между нами, то мы об этом говорили (во время встречи с Трампом - ред.). Я сказал, что мы более чем кто-то в мире хотим окончания войны. И безусловно дипломатическое окончание войны принесет больше сохранения жизней и мы хотим этого", - рассказал он.

По его словам, во время разговора с Трампом, а также президентом Франции Эммануэлем Макроном, он отметил, что в вопросе завершения войны они увидят, что российский диктатор Владимир Путин не желает этого.

Встреча Трампа и Зеленского в Париже

7 декабря в Париже состоялось торжественное открытие Собора Парижской Богоматери после пожара в 2019 году. На это событие во Францию прибыли Зеленский, а также Трамп. Позже в Елисейском дворце состоялась трехсторонняя встреча президентов Украины, Франции и США.

Как отмечал Зеленский, встреча была "хорошей и продуктивной", а мир через силу возможен. В том же числе он рассказывал, что во время переговоров с Трампом они подняли вопрос поддержки Украины.