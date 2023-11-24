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Зеленский рассказал о непростом заседании Ставки

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодняшнее заседание Ставки верховного главнокомандующего стало важным и непростым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы государства.

"Провел сегодня важное - довольно непростое - заседание Ставки. Не только относительно ситуации на фронте сейчас, хотя это был, как всегда, один из основных пунктов", - рассказал он.

Ситуация на фронте

На заседании обсуждались оборонительные и наступательные действия украинских защитников на разных направлениях.

"Авдеевка, Донецкое направление, Марьинка, Купянское направление, южные направления", - сказал Зеленский.

Вопросы мобилизации, ротации и о "срочниках"

Также президент добавил, что значительная часть заседания Ставки 24 ноября была посвящена "комплексу тех вопросов, по которым наши воины - и все общество - ожидают справедливых ответов".

Речь идет, в частности, о мобилизации, демобилизации, ротации в ВСУ, а также вопроса о "срочниках", которые были призваны на службу до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Работа ВЛК и "военкоматов"

Особое внимание на заседании уделили ситуации с работой ВЛК и ТЦК и СП.

"То, о чем говорят солдаты, то, о чем говорят командиры, должно быть решено", - подчеркнул Зеленский.

Президент заявил, что на Ставке по этому поводу были первые доклады главнокомандующего генерала Валерия Залужного, министра обороны Рустема Умерова, министра внутренних дел Игоря Клименко, министра здравоохранения Виктора Ляшко, начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Шапталы.

"Я ожидаю более содержательной проработки каждого из таких вопросов - и правительством, и военными - и конкретных предложений по государственным решениям", - сказал Зеленский.

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