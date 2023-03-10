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Зеленский рассказал о ликвидации последствий ракетных ударов РФ по энергообъектам

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

После вчерашних ракетных ударов армии РФ по энергообъектам электроснабжение в Украине постепенно восстанавливается. Самая тяжелая ситуация в Харькове и Житомире.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Весь день получаю доклады о возобновлении наших энергообъектов и сетей после российского террористического налета", - сказал Зеленский.

  • В Харькове все еще многие абоненты отключены, в городе проблемы со связью. Удалось дать электричество на критическую инфраструктуру, все службы работают, чтобы возобновить энергоснабжение потребителям.
  • В Харьковской области по состоянию на вечер у большинства потребителей поставки электричества возобновлены.
  • В Житомире до сих пор непростая ситуация: хотя систему в целом сбалансировали, все же могут быть отключения.
  • В Запорожье делается все, чтобы защитить людей и энергосистему города.
  • В Киеве возобновляются теплосети.

"Действительно героические усилия наших энергетиков, ремонтных бригад", - отметил президент.

Напомним, сегодня, 10 марта, в четырех областях Украины действуют почасовые и аварийные отключения света. Их ввели из-за повреждений в результате атак врага.

Также ранее мы писали, что в Харькове после вчерашней ракетной атаки россиян без света остаются 470 тысяч потребителей. Оживленная часть города и критическая инфраструктура.

А в Житомире дефицит электроэнергии составляет 75%. Пока в городе не работает электротранспорт, не включают уличное освещение.

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Владимир ЗеленскийЭлектроэнергияракетный удар