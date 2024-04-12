ua en ru
Пт, 12 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский рассказал, какой видит Украину через 5-10 лет после войны

Пятница 12 апреля 2024 21:26
UA EN RU
Зеленский рассказал, какой видит Украину через 5-10 лет после войны Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Украина станет страной Европейского союза через 10-20 лет после войны.

Об этом на встрече со студентами рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

По словам президента, не стоит загадывать, что будет в будущем. Но уже сейчас понятны вещи того, что будет с Украиной после войны.

"Есть вещи, которые понятны, и я уверен на 100%, что так оно и будет. Страна ЕС очень верю, что страна НАТО. Я думаю, что так и будет, что мы это дожмем. Уверен, что Украину будут отстраивать много стран, не весь мир, но, безусловно, Украина будет восстанавливаться", - рассказал президент.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и другие украинские чиновники неоднократно отмечали, что Россию под руководством Путина нужно победить. Только так можно прекратить его агрессию.

В частности, Зеленский отмечал, что если Украина не победит Россию, следующими могут стать Литва, Латвия, Эстония, Молдова.

При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба недавно подчеркивал, что западные союзники не просят Украину вести переговоры с Россией по замораживанию войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Владимир Зеленский
NEWS
Харькову разрешили освобождать бизнес от налогов, - Шмыгаль
Харькову разрешили освобождать бизнес от налогов, - Шмыгаль
DAILY
Как власть меняла закон о мобилизации и кого ещё решил уволить Зеленский
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Как власть меняла закон о мобилизации и кого ещё решил уволить Зеленский