Зеленский рассказал, когда отправит посла в Южную Корею

Кандидатура на должность посла Украины в Южной Корее уже одобрена. Его отправят после двухсторонней встречи команд стран в Киеве.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в интервью южнокорейскому телеканалу KBS.
"Я пока не могу сказать, кто это будет. Я уже решил, кого я отправлю. Но это будет после встречи наших команд в Украине", - сказал Зеленский.
По его словам, после этой встречи Украина подготовит детальную адженду для руководства Южной Кореи.
Сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует в ближайшее время передать Южной Корее подробный запрос. Он будет включать в себя необходимое для украинских защитников оружие.
Вчера, 30 октября, СМИ распространили слухи о том, что Сеул рассматривает прямые поставки 155-мм снарядов для артиллерии в Украину. Но такую информацию опровергли в офисе президента Южной Кореи.
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