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Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский рассказал, когда Украина может изменить военную тактику

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина может изменить тактику ведения войны в конце года, после того, как будут учтены результаты контрнаступления ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Стратегия не может быть изменена, согласно нашей Конституции - это вся наша территория", - говорится в заявлении.

По словам президента, военная тактика может быть изменена после того, как будут учтены результаты наших действий на юге Украины в 2023 году.

"До конца года получим понимание и наши следующие шаги, извините, но останутся пока только с нами", - добавил президент.

Контрнаступление ВСУ

Контрнаступление ВСУ началось в начале июня. Официальный представитель Госдепартамента США Дэниел Сайзек в интервью РБК-Украина сказал, что в ходе летнего контрнаступления Украина вернула себе территорию и открыла морские пути.

В то же президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не достигла желаемых результатов во время летнего контрнаступления ВСУ. "Мы хотели получить более быстрые результаты. С этой точки зрения, к сожалению, мы не добились желаемых результатов. И это факт", - сказал. По его словам, Украина не получила всего необходимого ей оружия от союзников, а ограниченные силы не позволяют вести наступление.

Сегодня президент заявил, что на контрнаступление украинских Вооруженных сил на юге повлияло отсутствие контроля за небом.

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